Trauriges Schicksal: Blindes Kaninchen wurde in einem Gebüsch ausgesetzt

Zahlreiche schlimme Geschichten könnten die Vierbeiner erzählen, die im Diezer Tierheim auf ein neues Herrchen oder Frauchen warten. Zum Jahreswechsel ist ein Kaninchen hinzugekommen, das ein übles Schicksal erwartet hätte, wenn es nicht rechtzeitig aufgefunden worden wäre.

Dieser blinde Hase ist in einem Gebüsch ausgesetzt und zum Glück von einem Jogger aufgefunden und gerettet worden.

Foto: Andreas Galonska

Das Böckchen hat ein Jogger zwischen Horhausen und Charlottenberg an einem Gebüsch entdeckt, wo der Vierbeiner zusammen mit einem Artgenossen ausgesetzt worden ist. Nach einer tierärztlichen Untersuchung hat sich schnell herausgestellt, dass das Kaninchen blind ist und in freier Wildbahn keine große Überlebenschance gehabt hätte. Das graue Kaninchen hatte lediglich etwas Stroh unter sich, der Vorbesitzer hatte ihn nicht einmal in einem Karton abgestellt.

Das Diezer Tierheim und die Tierfreunde Nassauer Land setzen eine Belohnung von 500 Euro aus für Hinweise zu dem ausgesetzten blinden Hasen aus. Kontakt: Telefon 06432/6638.

Die Vorsitzende des Tierschutzvereins Diez und Umgebung, Margret Otto, sowie ihre Vorgängerin Marianne Luthmer ärgert die Rücksichtslosigkeit, die aus diesem Tierschicksal spricht. Zusammen mit den Tierfreunden Nassauer Land setzen sie eine Belohnung für Hinweise zu dem Kaninchen aus. Der Jogger hatte mit einem Ansprechpartner von den Tierfreunden Nassauer Land in Holzappel telefoniert, der den Kontakt zum Tierheim hergestellt hat. Später kam noch ein zweites Kaninchen hinzu, bei dem es sich wahrscheinlich um das andere Tier handelt, dass am Wegesrand ausgesetzt worden ist. Der andere Vierbeiner kann allerdings sehen und war nicht ganz so hilflos wie der Artgenosse mit grauem Fell.

Margret Otto und Marianne Luthmer vermuten, dass die Tiere unbedacht vor Weihnachten angeschafft und kurz nach dem Fest wieder beseitigt werden sollten. „Zu viele Tiere werden zu Weihnachten völlig sinnlos gekauft“, beklagt Marianne Luthmer. Das Diezer Tierheim legt Mitte Dezember bewusst eine Vermittlungspause ein, die auch die Aktion „Tier der Woche“ unserer Zeitung betrifft. Erst nach dem Jahreswechsel werden dann wieder Katzen, Hunde, Kaninchen und andere Kleintiere vermittelt.

Die Tierheim-Mitarbeiter wenden viel Zeit für Besuche bei den künftigen Besitzern von Bello, Mieze und Co. auf. Dabei wollen sie sich vergewissern, dass es die vermittelten Tiere auch wirklich gut haben. „Wir fahren deswegen schon bis nach Koblenz oder nach Frankfurt“, erklärt Marianne Luthmer. Es soll auch künftig bei den Kontrollen bleiben, ob die neuen Herrchen oder Frauchen genug Zeit, Platz und Möglichkeiten zum Auslaufen bieten können. „Wir sind schon manchmal ins Kreuzfeuer geraten, weil wir nicht jedem ein Tier geben wollen“, unterstreicht Marianne Luthmer. Sicher sollen die Verbeiner vermittelt werden, aber immer steht dabei das Wohl des Tieres im Mittelpunkt.

Von unserem Redakteur Andreas Galonska