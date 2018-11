In den kommenden Tagen wird es konkret mit dem lange geplanten Tunnel in Diez. Die bislang angepeilten Kosten in Höhe von rund 17,5 Millionen Euro können allerdings bei Weitem nicht gehalten werden, denn jetzt soll das Vorhaben etwa 32,3 Millionen Euro verschlingen. Im Diezer Landesbetrieb Mobilität (LBM) erläuterten Behördenleiter Lutz Nink, sein Stellvertreter Dr. Kai Mifka und Projektleiterin Daniela Vogtmann den Stand der Dinge. „Das Projekt ist kostenmäßig wirklich durch die Decke gegangen“, gab Lutz Nink zu. Die massiven Mehrkosten seien der Marktlage geschuldet, da es zurzeit deutlich mehr Aufträge gibt, als Baufirmen Kapazitäten haben. Hinzu kommt, dass aus vergaberechtlichen Gründen nicht der günstigste Bieter beauftragt werden durfte, sondern der zweitgünstigste. „Die Differenz zwischen den beiden lag bei rund 3 Millionen Euro“, erklärt Lutz Nink.

Sehr hohe Ausgaben für Behelfsbrücken unter den Bahngleisen treiben die Kosten weiter in die Höhe. Der künftige Tunnel von der Kanalstraße zur neuen Brücke über die Aar unterquert die Lahntalbahn ...

Lesezeit für diesen Artikel (576 Wörter): 2 Minuten, 30 Sekunden

