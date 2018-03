Unfall auf eisglatter Straße: Fahrer wird eingeklemmt

Auf der Landstraße zwischen Vettelhoven und Bölingen (L83) ist es am Dienstagabend auf glatter Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein Mann wurde dabei verletzt.

Laut Feuerwehr wurde das verunglückte Fahrzeug gegen 18.56 Uhr entdeckt. In dem Fahrzeug war ein Mann eingeklemmt. Mit seinem Wagen war er anscheinend von der schneeglatten Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Dabei zog er sich Verletzungen zu, die an der Unfallstelle durch einen Notarzt versorgt wurden. Da Verletzungen an der Wirbelsäule nicht ausgeschlossen werden konnten, wurde zur schonenden Rettung das Dach entfernt. Nachdem der Verletzte befreit worden war, wurde er ins Krankenhaus gebracht.

Während den Rettungs- und Bergungsarbeiten musste die L 83 in beide Richtungen für etwa zwei Stunden voll gesperrt werden. Am Pkw entstand Totalschaden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen.

Im Einsatz war die Feuerwehr Grafschaft mit circa 30 Personen von den Löschgruppen Gelsdorf, Vettelhoven, Holzweiler-Esch, Eckendorf, Ringen und Bengen. Darüber hinaus waren die Wehrleitung, zwei Rettungswagen, ein Notarztfahrzeug und die Polizei an der Einsatzstelle.