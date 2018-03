Ort der Erinnerung an das Grauen eröffnet

Aus unserem Archiv

Marienthal

Es war ein Ort der Unterdrückung, des Zwangs und der Entwürdigung, ein Ort des Grauens – mitten in den Weinbergen oberhalb von Marienthal. Der harmlose Name „Lager Rebstock“ verschleierte mehr schlecht als recht, um was es sich in Wirklichkeit handelte: um eine Außenstelle des Konzentrationslagers Buchenwald. Dort wurde nun eine Gedenkstätte eröffnet.