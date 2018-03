Schranke zerstört: Lkw-Fahrer missachtet Rotsignal

Aus unserem Archiv

Bad Kreuznach

Das hätte gefährlich werden können. Beim Passieren des Bahnübergangs an der Pfingstwiese, in Richtung Brückes fahrend, missachtete ein 41-jähriger Lkw-Fahrer am Dienstagmittag das dort angezeigte Rotlicht und fuhr einfach weiter.