Starkoch Alexander Herrmann ist mit einer neuen „Koch-Late-Night-Show“ auf Tour. Mehr als 40 Termine quer durch Deutschland stehen auf dem Programm. Freunde der kulinarischen Unterhaltung erwartet zwei Stunden Stand-Up auf Sterneniveau von dem Mann, der so schlagfertig ist, dass er einen Liter Sahne allein mit Worten steif schlagen kann – verspricht sein Tourneeveranstalter s-Promotion. Herrmann gastiert mit „Schnell mal was Gutes“ am Sonntag, 27. Mai, im Mozartsaal des Mannheimer Rosengartens. Beginn ist um 18 Uhr, Einlass um 17 Uhr. Die Tickets kosten zwischen 36,75 und 74,70 Euro (inklusive Vorverkaufsgebühr).

Wir verlosen 3 x 2 Karten für Kochfans: Senden Sie bis morgen, Donnerstag, 14 Uhr, eine E-Mail mit dem Stichwort „Herrmann", Ihrem Namen und Ihrer Adresse an bad-kreuznach@rhein-zeitung.net

