Heute vor exakt 100 Jahren nahm die vielleicht schlimmste Hochwasserkatastrophe in und um Bad Kreuznach herum ihren Anfang. Zwar kamen Menschen körperlich nicht zu Schaden, die Flut hinterließ in der Stadt trotzdem eine Spur der Verwüstung ungeahnten Ausmaßes. Die Nahe erreichte damals eine Breite von 100 Metern und eine Höhe von 8,10 Meter. Marken, die niemals wieder erreicht wurden.

16. Januar 1918: Der Tag, an dem das Wasser kam 1 von 9 Knietief im Nahewasser posierten diese beiden Herren während des Jahrhunderthochwassers im Januar 1918. Die Schäden, die das Wasser anrichtete, waren noch Jahre später sichtbar. Foto: sammlung steffen 2 von 9 Selbst der kleine Ellerbach verwandelte sich in einen reißenden Strom und floss mit der Nahe zusammen. In der gesamten Neustadt hieß es „Land unter“. Das Pfeffermühlchen, ein Turm der ehemaligen Stadtbefestigung, mit barocker Haube versehen, lugt noch hervor. Foto: sammlung steffen 3 von 9 Die Mannheimer Straße wurde komplett überflutet. Foto: sammlung steffen 4 von 9 Die Kraft des Wassers bekam die Villa Kaufmann zu spüren. Die Hinterwand des Hauses wurde von der Nahe davongespült. Heute stehen an dieser Stelle die Crucenia Therme. Fotos: Sammlung Steffen Kaul Foto: sammlung steffen 5 von 9 Die Mannheimer Straße wurde vorübergehend zu einer Wasserstraße. Nahezu jeder Keller und jedes Erdgeschoss stand in den Fluten. Foto: sammlung steffen 6 von 9 Zerstört wurde die schmale Brücke über die Nahe zum Quellenhof. Gegen die Wassermassen waren kein Kraut, kein Holz und kein Mauerwerk gewachsen. Foto: sammlung steffen 7 von 9 Zahllose Bäume wurden entwurzelt. Im Hintergrund: die Brückenhäuser. Foto: sammlung steffen 8 von 9 Die Roseninsel: Keine Aufnahme von 1918, sondern von 1920. Foto: sammlung steffen » alle Fotos der Fotostrecke ansehen

Wie eine Sonderausgabe des Oeffentlichen Anzeigers unter dem Titel „Die große Wasserflut in Kreuznach und dem Nahetal“ berichtet, nahm die Flut ihren Anfang in den frühen Morgenstunden des 16. Januar 1918. „Infolge des heftigen Regenwetters, das wir seit einigen Tagen im ganzen Nahegebiet haben, und der bei der milden Temperatur außerordentlich schnellen Schneeschmelze im Gebirge ist die Nahe seit gestern Abend rapid angeschwollen. Schäumend tosen ihre lehmig-gelben Wogen zu Tal, an vielen Stellen die Ufer überschwemmend. In der Stadt Kreuznach stehen zahlreiche Keller der an der Nahe liegenden Häuser unter Wasser, in der Karlstraße [heute Magister-Faust-Gasse – Anm. der Redaktion] können mehrere Häuser nicht benutzt werden, da die Zugänge überschwemmt sind. Das reißende Wasser führt große Mengen Stroh, Holz und ganze Ställe mit Hühnern und Kaninchen mit sich“, heißt es in dem Sonderexemplar.

Selbst der kleine Ellerbach verwandelte sich in einen reißenden Strom und floss mit der Nahe zusammen. In der gesamten Neustadt hieß es „Land unter“. Das Pfeffermühlchen, ein Turm der ehemaligen Stadtbefestigung, mit barocker Haube versehen, lugt noch hervor. Foto: sammlung steffen

So standen gegen Mittag bereits alle damaligen Hauptverkehrsstraßen der Stadt, die Kurhausstraße, die Kreuzstraße, die Mannheimer Straße, die Mühlenstraße und die Karlstraße, komplett unter Wasser, die Flut drückte sich 1,50 Meter hoch durch die Straßen. Der Bismarckplatz (heutiger Kornmarkt) glich einem See. „Alles eine Wasserflut, die mit dämonischer Gewalt ihr Zerstörungswerk vollbrachte und zahlreiche Beutestücke auf den zu Tal stürzenden Wellen davontrug. Bäume, Sträucher, Kartoffeln, Gemüse, Flaschen, Fässer, Ballen, Bretter, Hundehütten, Viehställe, tote Tiere, Haus- und Küchengeräte aller Art, Eimer, Stühle, Tische, Sofas, Handwagen, Schlitten, Leitern, ganze Wände und sogar Menschenleichen wollen die Bad Kreuznacher Bürgerinnen und Bürger im Laufe des viertägigen Hochwassers gesehen haben.

Die Kraft des Wassers bekam die Villa Kaufmann zu spüren. Die Hinterwand des Hauses wurde von der Nahe davongespült. Heute stehen an dieser Stelle die Crucenia Therme. Fotos: Sammlung Steffen Kaul Foto: sammlung steffen

„Es wird lange dauern, bis die letzten Spuren des furchtbaren Unwetters verwischt sind, das in seiner Größe dem von 1725 nahe kam, bei dem das Wasser bis zur Eisernen Hand an der Brücke und bis zu der in der Nikolauskirche angebrachten Gedächtnistafel stand“, schrieb der „Oeffentliche“ damals.

Am Mittwoch, den 18. Januar, begann gegen 16 Uhr der Pegel wieder zu sinken. Erst dann wurde das Ausmaß der Verwüstung deutlich. „Jetzt, wo man die Wirkungen des Unwetters bei Tag besehen kann, läßt sich erst die ganze Größe des Schadens erkennen, den das wütende Element unserer Bevölkerung zugefügt hat. Werte, die in die Hunderttausende gehen, sind vernichtet worden“, kann man in der Sonderausgabe lesen.

Von unserem Redakteur Marian Ristow