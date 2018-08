Nach den positiven Rückmeldungen und dem großen Absatz an Kinderbändchen im vergangenen Jahr bietet das Rote Kreuz auch in diesem Jahr wieder kostenlose Jahrmarktsbändchen für Kinder an. Auf den Bändchen mit DRK-Logo wird einfach die Telefonnummer der Eltern und der Name des Kindes notiert. So ist es für die Rotkreuzler und die Polizei ganz einfach, ein verloren gegangenes Kind wieder mit seinen Eltern zusammenzubringen.

Die kostenlosen Bändchen können während des gesamten Jahrmarkts an der Hauptwache des Roten Kreuzes links neben dem Haupteingang im Spezialistenweg und bei der DRK-Außenwache am Naheweinzelt abgeholt werden. Ein ... Die kostenlosen Bändchen können während des gesamten Jahrmarkts an der Hauptwache des Roten Kreuzes links neben dem Haupteingang im Spezialistenweg und bei der DRK-Außenwache am Naheweinzelt abgeholt werden. Ein ...

