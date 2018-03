Versorgungsexperte im Interview: Zwischen Landarzt-GmbH und Telemedizin

So wie der ländliche Raum generell, ist auch der Kreis Altenkirchen vom absehbaren Mangel an Allgemeinmedizinern betroffen. Zwar ist die Versorgung derzeit noch gesichert, doch schon in wenigen Jahren könnte sich das Blatt wenden, denn auch im AK-Land steuert der Großteil der zurzeit praktizierenden Hausärzte auf das Rentenalter zu. Um einer drohenden Unterversorgung zu begegnen, sind Lösungswege gefragt, wie man junge Mediziner aufs Land locken kann.

Der Hausarzt, der sich vor Ort intensiv um seine Patienten kümmert, ist seit Jahrzehnten die idealtypische Vorstellung. Mit dem absehbaren Mangel an Allgemeinmedizinern sind aber insbesondere im ländlichen Raum Lösungsmodelle für die künftige hausärztliche Versorgung gefragt.

In der Verbandsgemeinde Daaden-Herdorf beschäftigt man sich schon seit geraumer Zeit mit diesem laut Bürgermeister Wolfgang Schneider „äußerst wichtigen Komplex“. 2013 wurde dazu noch in der Alt-VG Daaden eine Arbeitsgruppe gebildet und vor etwa drei Jahren ein Fachanwalt für Medizinrecht damit beauftragt, Modelle für eine zukunftsfähige hausärztliche Versorgungsstruktur zu erarbeiten. Hans-Joachim Schade gilt als Experte auf dem Gebiet lokaler Gesundheitsnetze, berät Kommunen nicht nur in juristischen Fragen, sondern auch bei der Entwicklung eines strategischen Leitbilds. Die RZ sprach mit ihm über Ideen und Konzepte.

Herr Schade, Sie gelten als Befürworter einer regionalen Zusammenarbeit zwischen Ärzten, Zahnärzten, Apothekern und Gesundheitsdienstleistern unter kommunaler Schirmherrschaft. Warum?

Die regionale Zusammenarbeit als Netzwerk mit gemeinsamer Patientenakte zwischen Hausärzten, Pflege, Apotheke, Physiotherapeuten und Krankenhäusern ist das Herzstück der Versorgung einer älter werdenden Gesellschaft. Viele Bürger über 65 Jahre – circa 30 Prozent der ländlichen Bevölkerung – haben mehrere chronische Krankheitsbilder nebeneinander. Zum Beispiel Diabetes und Bluthochdruck, gegebenenfalls Asthma oder Rheuma. Eine optimale Versorgung in einem zersiedelten ländlichen Raum ist eine, bei der die Menschen in ihrer Wohnung bleiben können. Mein symbolisches Ziel für die Region wäre eine „Wander- und Alterswohnregion medplus Daaden-Herdorf“ mit der Versorgungsgarantie, zu Hause medizinisch betreut zu werden.

Seit wann beschäftigen Sie sich mit dem Thema? Und was hat Sie seinerzeit dazu bewogen?

Als Anwalt für Medizinrecht betreue ich seit 30 Jahren schwerpunktmäßig Haus- und Fachärzte, die insbesondere im ländlichen Raum praktizieren. Seit zehn Jahren haben meine Anwaltskollegen und ich die Erfahrung gemacht, dass abgabewillige Haus- und teilweise auch Fachärzte keine Nachfolger mehr finden. Dies war für mich die Herausforderung. Wichtig war für mich die Ursachenerkennung. Die Aufgabe ist, mit weniger Ärzten wesentlich mehr Patienten zu versorgen. Ich selbst bin im hessischen Vogelsberg aufgewachsen, der vergleichbare Probleme wie der Westerwald hat.

Wie stellt sich aus Ihrer Sicht die Situation in Deutschland und speziell in der VG Daaden-Herdorf dar?

Die Situation in der VG Daaden-Herdorf steht exemplarisch für das, was innerhalb der nächsten fünf bis sieben Jahre die ganze Bundesrepublik bewältigen muss. Es werden die Hälfte der Hausärzte aufhören, und nur ein Drittel der frei werdenden vertragsärztlichen Zulassungen können nachbesetzt werden. Selbst in München ist die Versorgung bestimmter Stadtteile laut einem Zeitungsbericht nicht mehr gesichert. Runtergebrochen auf die VG Daaden-Herdorf mit derzeit zehn Allgemeinmedizinern werden bis 2025 fünf oder sechs Ärzte aufhören. Nachbesetzbar ist ein Drittel von fünf Ärzten, also 1,5 Stellen. Offen bleiben folglich 3,5 ärztliche Zulassungen mit rechnerisch 3500 Patienten, die in den verbleibenden Praxen um Betreuung bitten werden.

Was sind die Ursachen für den drohenden Hausärztemangel?

Eine Ursache ist, dass seit 2007 nur noch die Hälfte des Austauschbedarfs an Hausärzten von pro Jahr 2400 ausgebildet wurde. Ein Grund dafür war die bildungspolitische Entscheidung zu Beginn des Jahrtausends, bis zu 4000 medizinische Studienplätze abzubauen. Gleichzeitig ist die historische Reserve von seinerzeit 15.000 Hausärzten, die man damals als „Ärzteschwemme“ bezeichnete, nach 18 Jahren abgebaut. Die meisten von ihnen sind heute zwischen 55 und 60, also nahe der Pensionsgrenze.

Die gegenwärtige Arztgeneration wuchs zu einer Zeit heran, in der die Krankenhausarbeitszeit von 80 auf 50 Stunden gesenkt wurde. So wurde ein Beruf mit 1997 noch 9000 arbeitslosen Ärzten zum Mangelberuf mit inzwischen sehr guten Vergütungen am Krankenhaus. Je gesuchter ein Berufsstand ist und je besser er bezahlt wird, desto geringer ist die Bereitschaft, sich selbstständig zu machen, sich zu verschulden und übermäßig viel unbezahlte Zeit für Bürokratie und Praxisverwaltung einzusetzen.

Inwiefern hat sich das Bild des Hausarztes gewandelt?

Die typische Vorstellung eines Landarztes war lange ein männlicher Arzt, der sich mit 33 in der Fläche niederließ. Seine Ehefrau, oft eine Krankenschwester, übernahm im eigenen Haus mit Praxis im Erdgeschoss die Kinderaufsicht und betreute Rezeption und Verwaltung. Damals gab es ein Überangebot von Ärzten. Es herrschte Aufbauwille und der Wunsch nach materieller Sicherheit. Eine daraus erwachsene hohe Dienstleistungsbereitschaft sicherte der ländlichen Bevölkerung eine starke Zuwendung und Versorgung rund um die Uhr, sieben Tage die Woche.

30 Jahre später gibt es ein grundlegend anderes Szenario: Durch die Bildungspolitik und den ärztlichen Wunsch nach Spezialisierung hat sich die Zahl der Hausärzte halbiert. Gleichzeitig wurde durch das Studienplatzauswahlverfahren – Frauen erzielen im Durchschnitt bessere Abi-Noten – ein Männerberuf zum Frauenberuf.

Außerdem hat sich insbesondere bei den Frauen der Zeitpunkt der Facharztprüfung für Allgemeinmedizin von 32/33 auf 42/43 Jahre verschoben. In der Konsequenz bedeutet dies, dass alle Maßnahmen, die jetzt zur Beeinflussung des Studiums getroffen werden, erst nach mehr als 20 Jahren zum Tragen kommen. Aktuell sind 60 Prozent der Hausärzte weiblich. Von den Frauen, die einen Abschluss in Allgemeinmedizin erlangen, machen sich nur 30 Prozent selbstständig, das sind bundesweit pro Jahr rund 240. Der weitaus größere Teil sucht eine wohnortnahe Tätigkeit als angestellte Teilzeitärztin, um den Beruf mit der Familie und der Karriereplanung des Ehepartners, der oft ebenfalls Akademiker ist, vereinbaren zu können. Der Lebensmittelpunkt liegt dabei meist eher in den städtischen Ballungszentren.

Die Konsequenz daraus ist, ...

... dass durch diese Veränderungen die Hoffnung auf eine tradierte Nachfolge für die abgebenden Praxen in der Region Daaden/Herdorf zu 80 Prozent weggefallen ist. Folglich muss frühzeitig, drei bis fünf Jahre vor der Abgabe, schon geklärt werden, welcher gegebenenfalls nichtärztliche Träger, zum Beispiel Gemeinden oder Krankenhäuser, die absehbaren Abgeberpraxen auffängt. Zwar könnten auch verbleibende Praxen expandieren und Abgeberpraxen integrieren. Deren Ärzte scheuen aber meist das Risiko, ob sie selbst noch hausärztlichen Nachwuchs bekommen. Dies aber ist für sie die Voraussetzung, vor Ort dauerhaft kalkulieren zu können.

Nun kann man ja keinen Arzt dazu zwingen, sich irgendwo niederzulassen. Was also können Kommunen tun, um medizinischen Nachwuchs aufs Land zu locken?

Wegen der neuen Rahmenbedingungen können die Kommunen die wenigen verbliebenen Hausärzte, die an einer Selbstständigkeit interessiert sind, nur extrem schwer für die Übernahme eines tradierten Rollenbildes gewinnen. Sie können aber die wenigen verbleibenden Unternehmerärzte darin unterstützen, sich frühzeitig in Weiterbildungsstrukturen mit niedergelassenen Arztpraxen und Krankenhäusern zu engagieren. Gleichzeitig wäre es notwendig, Vergütungen zu zahlen, um beispielsweise Ärztinnen, die im Köln-Bonner-Raum wohnen, zu ermuntern, in die Region einzupendeln. In Hessen gibt es bereits Denkmodelle, angestellten Teilzeitärzten, die pendeln möchten, Zweitwohnung und Dienstwagen zu stellen.

Sie sprachen davon, die Region als „Wander- und Alterswohnregion medplus“ zu vermarkten.

Mit der Bewerbung als Wanderregion – dort wo andere Urlaub machen – und Kennzeichnung als Region „medplus“ könnte man zeigen, dass hier besonders innovative Arbeitsbedingungen für den Nachwuchs herrschen und gleichzeitig einer älter werdenden Gesellschaft eine Versorgung in der eigenen Wohnung garantiert wird.

Wie sieht denn die ländliche Hausarztpraxis der Zukunft aus?

Größere Mehrbehandlerpraxen mit mindestens drei Zulassungen können innovative leistungsstarke Versorgungsstrukturen schaffen – allerdings mit hohem nicht bezahlten Aufwand. So können besonders ausgebildete Arzthelferinnen die Ärzte in vielerlei Hinsicht entlasten, etwa bei Dokumentation, Abrechnung, Vorbereitung und Begleitung von Diagnosen, Messvorgängen oder Hausbesuchen. Dies verlangt aber Investitionen und überfordert oftmals bewährte nichtärztliche Praxismitarbeiter. Die Erfahrung zeigt, dass es eine drei- bis fünfjährige Aufbau- und Testphase braucht, um so einen Prozess umzusetzen.

Welche Rolle spielt dabei die Telemedizin?

Wenn man systematisch bei älteren Patienten Hausbesuche durchführen will, sind das bei 10.000 Einwohnern geschätzt circa 300. Die Telemedizin macht es hingegen möglich, Anlaufstellen in den einzelnen Orten zu schaffen, an denen Helfer oder Ehrenamtler eine Videoverbindung zum Arzt herstellen. Sogar EKG-Messungen könnten von dort in die Praxis übertragen werden. Eine Aufgabe der Kommunen könnte es sein, die Gerätschaften für Videosprechstunden zur Verfügung zu stellen, die Nachbarschaft, das Ehrenamt zu schulen oder Videokontakt mit der Arztpraxis aufzunehmen. Diese Veränderung der Hausarztpraxis – kombiniert mit einem Netzwerk von Pflege, Physiotherapie, Apotheke und Ehrenamt – könnte den Verlust der hohen Zahl von Hausärzten auffangen und die Region attraktiver machen. Dies ist freilich eine Kraftanstrengung. Der Wandel kann nur gelingen, wenn die Kommunen mithilfe von Landkreisen und Ministerien Starthilfe für neue Versorgungsstrukturen geben.

Wie sind Sie bei Ihrer Analyse der Situation in der VG Daaden-Herdorf vorgegangen? Und wie weit sind die Überlegungen vorangeschritten?

Es gab einführende Vorträge zusammen mit der Kommune, angekündigte Telefoninterviews mit schriftlichen Zusammenfassungen für die Ärzte, persönliche Gespräche mit den Medizinern sowie gemeinsame Gespräche zwischen Ärzten, Bürgermeister und mir.

Wie ist aus ihrer Sicht die Resonanz bei der hiesigen Ärzteschaft?

Die regionale Ärzteschaft hat sich extrem engagiert und – mit Ausnahme einer Praxis – mit dem Umbruch in der Hausarztversorgung und den Veränderungen im Gesundheitswesen auseinandergesetzt. Zentral spürbar war eine regionale Verantwortung für die Patienten und ihre Angehörigen und der Wunsch, dem Praxispersonal im Falle einer Abgabe, eine neue Heimat zu geben. Es gibt aber auch die Bereitschaft einer Einbringung der Praxis in eine Musterzukunftsstruktur, um mit eigener Arbeitskraft ausgleitend noch bis zu zwei Jahre zur Verfügung zu stehen.

Der Wunsch bei den Ärzten ist es aber, nach 35 Jahren Berufstätigkeit und bei zunehmendem Alter keine Verantwortung mehr für Management, Investition und Organisation zu übernehmen. Jeder ist sich klar, dass man mit einer traditionellen Praxisstruktur nicht die Kraft und die Aufmerksamkeit schaffen kann wie eine Kommune mit einem von Kreis und Ministerien unterstützten Modellprojekt. Dies würde einen professionellen Geschäftsführer mit Großpraxiserfahrung erfordern und Mitarbeiter, die sich in Vollzeit nur um Spezialkrankheitsbilder wie Diabetes oder Rheuma kümmern. All dies kann eine kleinere Praxis nicht bieten.

Wie wäre ein solches Zukunftsmodell zu organisieren? Und welche (juristischen) Hürden gibt es dabei unter Umständen zu bewältigen?

Das ins Auge gefasste innerärztliche Auffangmodell mit externer Unterstützung war eine Genossenschaftslösung. Hier gibt es aber aus Sicht der Kassenärztlichen Vereinigung Rheinland-Pfalz noch juristisch nicht abgeklärte Haftungstatbestände. Um nicht erst über einen mehrjährigen Rechtsweg Klarheit und Handlungsfähigkeit zu bekommen, war es die Entscheidung der Kommune, bis zur endgültigen Lösung der Genossenschaftsfrage eine Anstalt öffentlichen Rechts zu gründen. Dieses Modell ist bereits in der Verbandsgemeinde Katzenelnbogen erprobt. Es wäre eine faktische Zwischenlösung, um gegebenenfalls später die geschaffene Versorgungsstruktur wieder in die Hände interessierter selbstständiger Ärzte zu legen oder zu einer Gemeinschaftslösung zwischen Kommune und Krankenhaus oder Wohlfahrtsverband zu kommen.

Denkbar wäre aber auch eine Lösung zwischen Kommune und abgebenden oder interessierten Ärzten in Form einer GmbH. Hier gibt es zurzeit allerdings noch nicht abgeklärte Haftungsfragen. Ein solches Modell wurde im Wetzlarer Raum mit der Landarzt-GmbH zwischen Lahn-Dill-Kreis, dessen Krankenhaus und niedergelassenen Ärzten entwickelt. Die KV hat vor Kurzem aber auch verlauten lassen, dass ein kommunales medizinisches Versorgungszentrum sogar die Kommunalfinanzen sanieren könnte.

