Dieses Angebot konnte der VfL Wehbach wohl kaum ablehnen: Die Stadt Kirchen will die alte VfL-Turnhalle übernehmen, sanieren und für die Zukunft in Schuss halten. Das Gebäude, dessen Dach seit Längerem einsturzgefährdet ist und dessen Reparatur der VfL nicht gestemmt bekommen hätte, soll somit baldmöglichst wieder für den VfL wie für die anderen Ortsvereine gerettet sein. Bekanntlich wird die Halle nicht nur für Sportevents, Training und Turniere genutzt, sondern auch für Konzerte und große Karnevalsveranstaltungen. Bei einer Sondersitzung des VfL-Vorstands am Montagabend im Bürgerhaus Wehbach überbrachte Stadtbürgermeister Andreas Hundhausen die frohe Botschaft – und die Zustimmung erfolgte, wie Hundhausen im RZ-Gespräch bestätigt, nach nicht einmal einer Viertelstunde ganz einhellig. „Wie ein Sechser im Lotto“, nannte der Wehbacher Ortsvorsteher, der bei dem Treffen dabei war, das Angebot der Stadt.

Wie der Übergang in die städtische Trägerschaft im einzelnen aussieht, das steht noch nicht fest. Es dürfte darauf hinauslaufen, dass die Stadt die Halle grundsaniert und das Dach erneuert – ...

