Der Rassekaninchenzuchtverein RN 47 Niederfischbach lud jetzt zur 10. Allgemeinen Asdorftalschau mit angeschlossener Lokalschau und Erzeugnisschau des W 210 Freudenberg im laufenden Zuchtjahr des Kreisverbandes Altenkirchen in die ehemalige Grundschulturnhalle in Niederfischbach ein. Zur Eröffnung am Samstagmittag begrüßten die Ausstellungsleiter Andreas Schmallenbach und Günther Demmer neben dem Ortsbürgermeister und Schirmherrn Matthias Otterbach den Kreisverbandsvorsitzenden Dieter Hopp und den Vorsitzenden des Landesverbands Rheinland-Nassau, Jürgen Bart, sowie Züchter, Freunde der Kaninchenzucht und Besucher aus nah und fern. Neben den Ausstellern aus Föschbe stellten auch Züchter aus dem RN 85 Wallmenroth ihre Tiere zur Schau, die sich gern mit dem Titel Asdorftalmeister oder Kreismeister schmücken wollten.

Bereits am Freitag mussten sich die gut 100 ausgestellten Tiere aus 13 Rassen und Farbenschlägen den strengen Augen der Preisrichter aus dem heimischen Landesverband und dem Nachbarverband aus Hessen unterziehen. ...

