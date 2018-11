Auf den ersten Blick wirkt das Büro von Carmen Neuls so, wie man es sich bei einer ausgebildeten Trauerrednerin vorstellt: Fachliteratur auf dem Schreibtisch, ein Laptop, Notizen und eine dicke Kerze. Am Schrank hängt die Berufskleidung, ein schwarzer Mantel, dazu ein dezentes Tuch. Doch direkt daneben hängt ein Rotkäppchenkostüm. Was zunächst irritiert, erklärt sich durch Neuls' zweite „Bestimmung“: Sie ist die Stimmungskanone des Gielerother Karnevals – der Westerwälder Wirbelwind mit den vielen humoristischen Gesichtern. Auf wenigen Quadratmetern treffen im Büro der Trauerrednerin Freud und Leid zusammen – zwei Welten, die näher als erwartet beieinanderliegen.

Doch was bringt die Frau aus dem Kreis Altenkirchen dazu, sich zwischen diesen beiden Extremen zu bewegen? Neuls beginnt ihre Geschichte mit der Narretei. Als Kind bereits stets zu Scherzen ...

Lesezeit für diesen Artikel (535 Wörter): 2 Minuten, 19 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.