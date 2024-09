Viele Stufen auf und ab: Gekrönte Häupter beim Felsenkirche-Treppenlauf

Darauf freuen sich viele ein ganzes Jahr lang: Am Sonntag findet der 9. Idar-Obersteiner Felsenkirche-Treppenlauf statt. Veranstalter ist die Stadt Idar-Oberstein, ausgerichtet wird das Sportevent vom Marathonteam Hagner, das dabei von einem großen Team an ehrenamtlichen Helfern unterstützt wird.

Auf dem Programm stehen wieder zwei Wettbewerbe. Der Lauf über die Kurzstrecke startet um 11 Uhr und führt über rund 5,4 Kilometer mit 450 Stufen und 246 Höhenmetern. Der Hauptlauf beginnt um 12 Uhr und geht über 8,4 Kilometer mit 635 Stufen und 468 Höhenmetern. Start und Ziel ist der Marktplatz Oberstein.

Den Startschuss zu den Läufen gibt der Schirmherr, Oberbürgermeister Frank Frühauf. Zur Siegerehrung wird die neue, zwei Tage vorher gekrönte Deutsche Edelsteinkönigin erwartet. Mit Anja Hahn steht eine weitere ehemalige Majestät als Sicherheitsposten an der Strecke.

Die Moderation der Veranstaltung übernimmt wie immer Leichtathletik-Experte Heinz Hofmann. Organisator Rainer Hagner geht davon aus, dass es wieder um die 90 Teilnehmer sein werden. Gespannt darf man darauf sein, ob der Vorjahressieger des Hauptlaufs, Steffen Uebel, seinen Triumph wiederholen kann. Sollte das der Fall sein, dürfte er den Wanderpokal endgültig mit nach Hause nehmen.

Jeder Teilnehmer erhält neben einer Urkunde auch eine von Heike Fuchs (Fuchs Gravuren GmbH) gestiftete Erinnerungsmedaille sowie eine von City Mood zur Verfügung gestellte Stofftasche mit Goodies unter anderem von Schwollener Sprudel, Navelo und der Felsen-Apotheke.

Außerdem nehmen alle an einer Tombola teil, bei der es wertvolle Sachpreise von regionalen Firmen zu gewinnen gibt. Die Schnellsten jeder Altersklasse erhalten darüber hinaus ebenfalls von regionalen Unternehmen gesponserte Preise.

Für die Sicherheit an der Strecke sorgen neben den Streckenposten auch ASB und THW. Zur Vorbereitung auf den Treppenlauf bietet das Marathonteam Hagner regelmäßige Lauftreffs an, die auch gut angenommen werden. „Beim letzten Lauftreff hatten wir 35 Teilnehmer, darunter auffallend viele jüngere Athleten aus der Region“ freut sich Rainer Hagner über den Zuspruch. Jeden Dienstag um 18.30 Uhr und Sonntag um 10 Uhr finden die Lauftreffs statt, Treffpunkt ist jeweils am Marktplatz Oberstein. red