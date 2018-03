Nachlese von Daniel Weber: Von einer stürmischen Friederike und einem Häuptling namens Heinrich

Hui! Ganz schön stürmisch ging's in dieser Woche zu im AK-Land. Orkantief „Friederike“ hielt die Einsatzkräfte zwischen Friesenhagen und Flammersfeld ordentlich auf Trab. Tote oder Verletzte, wie andernorts, gab es hier Gott sei Dank nicht, allerdings stürzten etliche Bäume um – und auch sonst wurde so manches durcheinandergewirbelt.

Verkehrte Welt: Wenn das Trampolin plötzlich selbst in die Luft gewirbelt wird ...

Foto: privat

Salto vertikale: Als Ralph Böhmer in Betzdorf am Donnerstagmittag die Haustür öffnete, traute er seinen Augen nicht: Nein, das war kein UFO, das da etwas ungeschickt eingeparkt hatte. Durch eine Sturmböe hatte sich im Nachbarsgarten das Trampolin mit 4,20 Metern Durchmesser selbstständig gemacht, den Jägerzaun überflogen und war hochkant vor dem Böhmerschen Hauseingang gelandet. Auch hier blieb es zum Glück bei kleineren Sachschäden. Vielleicht sollten die Meteorologen dem nächsten Sturmtief doch einen stimmigeren Namen verpassen: Friederike bedeutet nämlich so viel wie die „Friedensreiche“ oder „Friedensfürstin“ – und davon konnte bei dem wilden Wirbelwind wahrlich nicht die Rede sein.

Daniel Weber

„High Noon“ in Harbach: Glaubhaft in friedlicher Absicht kommen hingegen die Indianer, die, wie wir berichteten, in Harbach dem einstigen „Dorfsaloon“ Löcherbach mit einer Wald-, Wild- und Naturpädagogikschule samt Gastronomie neues Leben einhauchen wollen. Heinrich Oehm, der Häuptling der Yellowstone-Indianer hat glaubhaft versichert, dass er nicht vorhat, irgendwann das Kriegsbeil auszugraben. Harbachs „Ortssheriff“ Andreas Buttgereit sollte also nix zu befürchten haben.

Geld stinkt nicht: Apropos Sheriff – Als Bürgermeister muss man sich ja mit allerhand beschäftigen – egal, ob man nun einer kleinen Ortsgemeinde wie Harbach vorsteht oder einer etwas größeren Kommune wie Daaden, die sich geraumer Zeit ja sogar Stadt nennen darf. So wurde Daadens Stadtchef von uns zu Wochenbeginn um eine Stellungnahme wegen vermeintlicher Verschmutzungen durch Hundehaufen auf dem Dorfplatz in Biersdorf gebeten. Walter Strunk gab bereitwillig Antwort, und als danach noch kurz die Rede auf den Landeszuschuss für die Ortskerngestaltung kam, resümierte er zutreffend: „1,1 Millionen sind doch besser als Hundesch ...!“