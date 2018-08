Eingebettet in eine Streuobstwiese und umgeben von Schatten spendenden Bäumen – so steht sie da, die Franziskuskapelle in der Peter-Hellinghausen-Straße in Steineroth. „Hier feiern wir am Sonntag“, erzählt Gottfried Frings. Gefeiert wird das 20-jährige Bestehen des Kirchleins, und der 58-Jährige hat einen entscheidenden Anteil daran. Denn der Bauingenieur ist der Erbauer der Kapelle. „Es ist ein Zeichen der Dankbarkeit, dass ich in einer Zeit leben darf, die einem viele Möglichkeit gibt“, sagt er, zu seiner Motivation befragt. Dann fügt er noch hinzu: „Es ist auch ein Ausdruck des Glauben.“

Frings ist ein gläubiger Mensch. Er möchte bei der Geschichte über die Kapelle nicht gerne im Mittelpunkt stehen. Das ehrt ihn. Doch er ist es nun einmal gewesen, der mit ...

Lesezeit für diesen Artikel (432 Wörter): 1 Minute, 52 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.