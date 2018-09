Zur Erinnerung: Danny Schulz (26) stammt aus Ailertchen und ist Dachdecker. Seit einem Jahr ist er in der Gebhardshainer Kampfsportschule Combat Place Westerwald aktiv. Dieses Jahr erkrankte er an einem extrem seltenen, aggressiven Desmoplastic Small Round Cell Tumor (DSRCT) im Kieferbereich. Seine Kampfsportkollegen hatten in Folge eine Benefizveranstaltung organisiert, um Danny Schulz mental und finanziell zu unterstützen. Dieser Abend wurde am Samstag im Combat Place Westerwald abgehalten: „100 Fights gegen Krebs“ lautete das Motto.

100 einminütige Sparringskämpfe wurden für den anwesenden Danny Schulz dargeboten. Gekämpft wurde in unterschiedlichen Stilen wie Mixed Martial Arts, Boxen, Kickboxen, Karate und Ringen. Die Spendengebühr für Kämpfer betrug 20 ...

