Tatort Ellerbachstraße: Ehemann der erstochenen 44-jährigen Bad Kreuznacherin in Haft

Am Mittwoch war eine 44-Jährige schwer verletzt in ihrer Wohnung in der Bad Kreuznacher Ellerbachstraße aufgefunden worden und kurz danach verstorben. Tatverdächtig des Totschlags ist ihr Ehemann.

Nachdem am Mittwoch in der Bad Kreuznacher Ellerbachstraße eine 44-jährige Frau in ihrer Wohnung erstochen worden war, hat der Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Bad Kreuznach auf Antrag der Staatsanwaltschaft Haftbefehl wegen Totschlags gegen den 55-jährigen Ehemann als Beschuldigten erlassen, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag mitteilten.

Er sei in eine Justizvollzugsanstalt gebracht worden. Der Mann habe sich vor dem Ermittlungsrichter nicht geäußert. Die Ermittlungen zum Tathergang und auch zum möglichen Motiv dauerten an. red