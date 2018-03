Jahreszeit: Bringt der milde Winter die Natur aus dem Tritt?

Aus unserem Archiv

Kreis Altenkirchen

Frühmorgens zwitschern schon die Vögel, und die Temperaturen der vergangenen Wochen lassen eher an Frühling denken als an Winter. Auch wenn das Thermometer derzeit fällt und es noch einmal frostig wird: Was war das bisher für ein Winter? Regen und Temperaturen über dem Gefrierpunkt – Nachtfröste dagegen eine Seltenheit. Der Januar war sehr mild. Adrian Leyser vom Deutschen Wetterdienst bezeichnet sogar den ganzen Winter als deutlich zu warm (wir berichteten).