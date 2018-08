Wer das Haus des Ehepaars Schwan in Kirchen betritt, der käme nicht so schnell auf die Idee, dass hier mit Rudolf Schwan ein altgedienter Kommunalpolitiker wohnt, der vor Jahren unter anderem Landrat im Kreis Cochem-Zell, dann von Mayen-Koblenz und nicht zuletzt von 1978 bis 1985 auch Bürgermeister von Betzdorf war. Was im Haus der Schwans dagegen sofort ins Auge fällt, sind zahllose Vasen, Bilder, Teller und vor allem Puppen aus Porzellan. Denn Ehefrau Ingrid ist seit Jahrzehnten eine Kunsthandwerkerin, bei der sich aus einem Hobby eine Leidenschaft und dann eine Profession entwickelt hat. Und den Arbeiten überall im Haus sieht man an: Da hat sich eine künstlerische Begabung mit den Jahren bis zu Perfektion ausgebildet. Sie gehört heute zu den besten in Deutschland.

Doch auch, wenn die kleinen Porzellankunstwerke die Wohnungseinrichtung dominieren: Noch mehr Platz nehmen ein Ausstellungsraum im Erdgeschoss und eine große Werkstatt dort samt Brennöfen in Anspruch. Denn das Gestalten der ...

Lesezeit für diesen Artikel (783 Wörter): 3 Minuten, 24 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.