Betriebsrat der Westerwaldbahn: Jobs in Gefahr

Der Betriebsrat der Westerwaldbahn befürchtet einen Arbeitsplatzabbau beim kreiseigenen Unternehmen.



Foto: Hans-Peter Günther

Von unserem Redaktionsleiter Marcelo Peerenboom

Hintergrund ist die von der Gesellschafterversammlung beschlossene Kündigung des Vertrags mit DB Schenker Rail AG, der die Stahltransporte von Scheuerfeld zur Firma Schütz in Selters regelt. Sollte es bei der Kündigung bleiben, würde am 30. Juni der letzte Zug auf der Holzbachtalbahn rollen.

Die Sorge von Michael Grüdelbach, dem Vorsitzenden des Betriebsrats: Wenn der Güterverkehr zur Firma Schütz eingestellt wird und von der Schiene auf die Straße wechselt, dann sind auch etliche Beschäftigte der Westerwaldbahn überflüssig. Ganz genau ist die Zahl betroffener Mitarbeiter nicht zu ermitteln, da diese im Regelfall auch in anderen Bereichen eingesetzt werden. Aber wenn er so durchzählt, kommt er schnell auf zehn Kollegen, die um ihren Job fürchten müssen.

Die Verunsicherung in der Belegschaft ist groß, wie Grüdelbach berichtet. Auch wenn es noch einen Funken Hoffnung gibt, dass es am Ende doch eine Rettung für die Holzbachtalbahn gibt. Die beiden Geschäftsführer Horst Klein und Oliver Schrei haben noch rund zwei Wochen Zeit, um eine Lösung zu finden, die dazu führt, dass die Kündigung doch nicht abgeschickt werden muss. Die entsprechende Frist läuft am 31. Januar ab.

Wie Betriebsratschef Grüdelbach berichtet, geht es nicht nur um die Lokomotivführer, die täglich den Güterzug von Scheuerfeld nach Selters bringen und wieder zurück, sondern auch um Mitarbeiter in der Werkstatt und im Büro. Entfällt das Frachtgeschäft im Stahlbereich, hat auch die Buchhaltung weniger zu tun, und diejenigen, die im Büro die Warenlisten schreiben, hätten ebenfalls einen geringeren Aufwand. Insgesamt elf Personen arbeiten derzeit in der Zentrale der Westerwaldbahn auf der Bindweide. Neun Beschäftigte hat die Werkstatt, wie Michael Grüdelbach informiert.

Der Arbeitsaufwand würde sich auch in der Werkstatt deutlich reduzieren, sodass dort Arbeitsplätze in Gefahr sind. Das betrifft nicht nur die Lokomotiven, die im Besitz der Westerwaldbahn (Weba) sind und die die Stahlcoils ziehen. Es geht auch um die Lok, die der Firma Schütz gehört und von den Kollegen der Weba gewartet wird.

Was den Betriebsrat ebenfalls mit Sorge erfüllt: Die Diskussion um die Zukunft der Holzbachtalstrecke hat schon jetzt dazu geführt, dass einige junge Mitarbeiter gekündigt haben, die ihren Beruf bei der Westerwaldbahn gelernt hatten. Angesichts der Unsicherheit haben sie sich anderweitig orientiert. Die Gedanken, die sich die Personalvertretung in diesen Tagen macht, gehen noch weiter: Ist der Betrieb der Westerwaldbahn ohne die Holzbachtalbahn überhaupt überlebensfähig? Am Ende bleiben womöglich nur noch der Betrieb der Daadetalbahn und der Güterverkehr auf der Stammstrecke zu den Firmen Schäfer und Westerwälder Eisenwerk. Grüdelbach fragt besorgt: "Ob sich das rentiert?"