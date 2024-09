Plus Lahnstein

B42-Brückensanierung in Lahnstein biegt auf Zielgerade: Was auf der Baustelle aktuell los ist

Von Mira Zwick

i Die Arbeiten auf der B 42-Brücke über die Lahn befinden sich auf der Zielgeraden. Noch wird an vielen Ecken eifrig gearbeitet. Bis der Verkehr wieder rollen kann, wird es noch ein paar Wochen dauern. Foto: Kevin Rühle

In einem hellen Grauton strahlt der Lahnecktunnel, von hinten kommt ein Gabelstapler angerollt, nimmt mit einer vier Meter langen Schlitzrinne einen Großteil der Fahrbahnbreite in Beschlag, als er an einem großen Erdhaufen vorbeimanövriert. In einem Graben neben der Tunnelwand warten die Bauarbeiter, dass ein Bagger die Betonröhre zu ihnen hievt. Durch sie wird künftig die Straßenentwässerung laufen.