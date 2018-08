Im Sommerzauber des Südens

Lust auf Italien vor der Haustüre? Die Wacholder im Lampertstal erinnern an Zypressen und verbreiten das Flair des Südens. Unser Ausgangspunkt, der Parkplatz Ahrhütte unterhalb der L 115, liegt direkt am Ahr-Radweg. Hinter Ahrhütte folgt eine S-Kurve, nach der wir links auf die Dollendorfer Straße abbiegen, die den Berg hinaufführt. Im Anstieg halten wir uns rechts und erreichen nach sportlichem Tourenbeginn Schloßthal. Hier biegen wir links zur Ruine Schloßthal mit dem „Finger Gottes“ ab. Auf dem Kreuzweg zwischen Schloßthal und Dollendorf folgt die Antoniuskapelle. Von unserem Weg können wir am Horizont die Eifelgipfel Hohe Acht, Nürburg und Aremberg erkennen.

Es riecht nach Süden, aber es ist die Eifel: Wacholderbüsche im oberen Ahrtal.

Foto: ideemedia/Schönhöfer

In Dollendorf halten wir uns rechts und rollen auf der K 69 ins Lampertstal hinunter. Im Tal biegen wir links auf den Radweg ab. Das Wacholderschutzgebiet Lampertstal steht seit 1953 unter Naturschutz. An der Einmündung des Mirbachs lohnt sich ein Abstecher zur Erlöserkapelle. Wir halten die Höhe und fahren durch das Gewerbegebiet von Wiesbaum. Nun folgt ein Auf und Ab auf den schmalen Nebenstraßen K 69, K 73 und K 12. Bei schönem Wetter ist die Abfahrt nach Alendorf ein Genuss. In Alendorf biegen wir in die Bachgasse ab. Von hier kann man am besten zu Fuß einen Abstecher auf den Kalvarienberg unternehmen. Wir queren die K 43 und fahren auf der anderen Ortsseite am Hang des Eierbergs entlang. Über Esch und durch die wellige offene Landschaft erreichen wir Ripsdorf und das Schaafbachtal. Die Langstrecke folgt der K 69, und es beginnt eine Berg-und-Tal-Fahrt. Zunächst arbeiten wir uns zum Café Maus den Hang hinauf.

In Schleifen geht es auf die Eifelhochfläche, und wir erreichen den höchsten Punkt unserer Tour. Auf der Teerabfahrt nach Blankenheim zwingt uns der Eifelblick Lühberg zu einem kurzen Halt. Den Abstecher zur Burg Blankenheim unternimmt man am besten zu Fuß. Von der Burg sind es ein paar Meter zu einer weiteren Sehenswürdigkeit, dem Tiergartentunnel, einer Wasserleitung aus dem Mittelalter. Wir verlassen Blankenheim auf dem Ahr-Radweg entlang der B 258. Im Tal des Mülheimer Bachs verlassen wir den Ahr-Radweg und fahren talaufwärts weiter. Nachdem wir auf Höhe der Mülheimer Mühle rechts abgebogen sind, haben wir einen weiteren steilen Anstieg vor uns. Ein ausgeschilderter Radweg verbindet die K 71 und K 41 und führt uns direkt zum Freilinger See. Nach einer halben Runde um den See queren wir hinter dem Ort Freilingen in einer Senke die L 115. Auf der gut ausgeschilderten Eifel-Höhen-Route folgt der letzte Tagesanstieg nach Lommersdorf.

An der auf freiem Feld stehenden Jodokuskapelle vorbei rollen wir ins Ahrtal hinunter. Eine Brücke führt uns auf die linke Ahrseite, und nach 500 Metern ist rechts die Lommersdorfer Mühle ausgeschildert, die wir den Hang hinab auf einem Fußweg erreichen können. Nun sind es noch 500 Meter auf dem Ahr-Radweg bis zu unserem Ausgangspunkt.

Buchtipp: „traumtouren“, E-Bike und Bike, Bände 1 bis 5, jeweils 15 Sonntagstouren mit Detailkarten und GPS-Daten, Gratisanbindung an die App „traumtouren“ für unterwegs, viele Einkehr- und Erlebnistipps, jeweils 192 Seiten im Pocket-Format, 14,95 Euro. Infos gibt es unter www.ideemediashop.de .