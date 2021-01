Nentershausen

Trümmerteile über mehrere Dutzend Meter verteilt, ein völliger demolierter BMW an einem Abhang und ein beschädigter Baum am Straßenrand: Dieses Bild bot sich den Rettungs- und Einsatzkräften am Samstagnachmittag an der Landesstraße 317 bei Nentershausen. Doch was war passiert?