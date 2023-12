Zwei Verletzte: Schwerer Unfall bei Singhofen

Ein Blaulicht auf dem Dach eines Polizeiwagens. Foto: Friso Gentsch/picture alliance/dpa |

Der 65-jährige Unfallverursacher aus dem Rhein-Lahn-Kreis befuhr die Landesstraße 323 aus Richtung Attenhausen in Richtung der B260. An der dortigen Kreuzung, Hunzeler Stock, missachtete er die Vorfahrt eines Fahrzeugs, welches die B260 aus Richtung Singhofen in Richtung Pohl befuhr. Hierbei kam es zum Zusammenstoß. Dies berichtet die Polizeidirektion Montabaur in einer Pressemitteilung.

Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit. Der Unfallverursacher wurde leicht, der weitere Unfallbeteiligte schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt. Beide wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht.