Es geht voran an der Brückwiese: Großer Andrang zum Baustellenrundgang in Nastätten

Von Marta Fröhlich

i Am ehemaligen Gaswerk erläuterte Bürgermeister Marco Ludwig die Pläne für das ausrangierte Industriegelände. Hier soll neben Gastronomie in dem alten Gebäude auch eine Terrasse und dahinter Richtung Mühlbach ein parkähnliches Gelände entstehen. Foto: Marta Fröhlich

Der Tag der Städtebauförderung ist sonst nicht so der große Publikumsbringer. Und doch folgten mehr als 60 Bürgerinnen und Bürger der Einladung von Bürgermeister Marco Ludwig, bei einem gemeinsamen Stadtrundgang die verschiedenen Stationen zu besichtigen, wo sich aktuell oder schon demnächst was tut. Wir blicken zunächst auf die Brückwiese an der B274, wo Gaswerk, Hotel und Paulus-Quartier im Fokus standen.