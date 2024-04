Plus Lahnstein

Altes Rathaus: Der CDU geht es zu langsam voran

Von Tobias Lui

i Das denkmalgeschützte Alte Rathaus wird saniert, außerdem entsteht ein Erweiterungsbau. Foto: Tobias Lui

Über mehr als ein Jahrzehnt war es ein „Running Gag“ der Kommunalpolitik in Lahnstein: Viele wünschten sich zwar eine Sanierung des Alten Rathauses von Oberlahnstein, doch wechselnde Mehrheitsverhältnisse im Rat und eine unklare Finanzierung ließen das Projekt fast eine Dekade brachliegen. Seit Sommer des Vorjahres passiert etwas auf der Baustelle, die Fundamente der neuen Erweiterung des Alten Rathauses wurden gelegt. Der Anbau soll dem Alten Rathaus zusätzlichen Raum verleihen und die Funktionalität verbessern. Doch gerade in den vergangenen Wochen ist es der CDU-Ratsfraktion auf der Baustelle zu langsam vorangegangen, „zumindest stellt sich uns dieser Eindruck von außen“, sagte Melanie Scheeben (CDU) in der jüngsten Ratssitzung. Man wolle von der Verwaltung wissen, ob das Projekt stocke – und wenn ja, warum?