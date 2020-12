Limburg

Damit aus dem Zelt ein echter Gerichtssaal wird, fehlt jetzt nur noch ein hessischer Löwe an der Wand, sagt die hessische Justizministerin. Eva Kühne-Hörmann (CDU) hat das „Limburger Zelt“ besichtigt, in dem seit Dienstag der erste Strafprozess des Landgerichts Limburg stattfindet; sechs Angeklagten wird vorgeworfen, Teil einer Drogenbande zu sein. Laut der Ministerin ist es wohl das erste Gerichtszelt dieser Art in Deutschland, ihr sei kein vergleichbares bekannt.