Diez

Eine Federzeichnung stellt eine kleine Erinnerung an einen interessanten Maler dar, der in Diez besonders gerne gesehen war. Die Freundschaft zwischen Robert Heck, der sich neben seinen Amtsgeschäften sehr für Kunst und Kultur in seiner Heimatstadt einsetzte, und Adolfo Levier, einem renommierten Triester Maler, trug in der Grafenstadt reiche Früchte.