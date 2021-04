Seit ungefähr 15 Jahren gibt es in Niederneisen keine Grillhütte mehr. Immer und immer wieder stand das Freizeitgebiet „Im Stau“ auf der Tagesordnung in Niederneisen, sei es im Rat oder auch in anderen Gremien. Ideen wurden entwickelt und auch wieder verworfen. Doch jetzt soll nach Beschluss des Gemeinderates der Planungsstau beseitigt und die Umsetzung realisiert werden.