Birlenbach

In unserer Reihe „Was macht eigentlich ….?“ wurden ganz unterschiedliche Menschen, die in der Region bekannt waren oder sind, dazu befragt, was sie zurzeit machen. Nun war Patrick „Paddy“ Byrne (70), der ehemalige Besitzer des „Irish Pub“ in Limburg Gesprächspartner. Paddy Byrne lebt schon seit vielen Jahren in Birlenbach.