Der Neubau einer Brücke bei Bad Camberg, die Reparatur einer anderen bei Löhnberg und einer in Runkel sowie der Abriss einer vierten bei Heckholzhausen gehören zu den Vorhaben, die von der Straßenverkehrsbehörde Hessen Mobil in diesem Jahr im Landkreis Limburg-Weilburg betreut werden. Dazu kommen 16 Straßenbauprojekte an Bundes- und Landesstraßen.