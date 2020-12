Rhein-Lahn/Limburg

Länderübergreifendes Verkehrskonzept gesucht! Bereits im vergangen August hatten die beiden Industrie- und Handelskammern (IHKs) Limburg und Koblenz gemeinsam einen solchen Plan für die Region Limburg-Diez eingefordert (wir berichteten). Eine Forderung, die sie nun vor wenigen Tagen wiederholten: Am 24. Juni gab es dazu in Limburg ein Treffen der Kammern mit Vertretern der Straßenbaubehörden aus Hessen und Rheinland-Pfalz, schreibt Matthias Werner von der IHK Limburg in einer aktuellen Pressemitteilung.