Unterstützung für Wirtschaft wird ausgeweitet: Limburg-Gutscheine gibt es bald auch als Karte

Der LimburgPLUS-Gutschein hat nach den Angaben in einer Pressemitteilung einen Wert in Höhe von 35 Euro, 10 Euro davon übernimmt die Stadt, 25 Euro müssen demnach beim Erwerb eines Gutscheins selbst gezahlt werden. Maximal können vier Gutscheine pro Person erworben werden.

„In den Geschäften ist das Einkaufen wieder ohne vorherige Terminvereinbarung möglich und auch die Gastronomie in der Stadt bietet mit den gesunkenen Inzidenzwerten neue und lange vermisste Möglichkeiten. Das ist der richtige Zeitpunkt, um mit dem Gutschein die nächste Stufe zu zünden und ihn nun auch als Hardware im EC-Kartenformat anzubieten“, freut sich Bürgermeister Marius Hahn über Öffnungsschritte und das Unterstützungsangebot.

Die Verkaufsstellen

Von Montag, 7. Juni, an gibt es die LimburgPLUS-Gutscheine im EC-Kartenformat in folgenden Verkaufsstellen zu den dort üblichen Geschäftszeiten: Kreissparkasse Limburg Hauptgeschäftsstelle (Schiede), Vohl & Meyer (Neumarkt), FC Factory (Neumarkt), Touristinfo (Barfüßerstraße) und bei allen Limburger Filialen der Bäckerei Huth. Den Gutschein gibt es zudem am Info-Point in der Werkstadt an jedem Werktag in der Zeit von 11 bis 14 Uhr.