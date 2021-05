Der Löwenzahn ist nahezu verblüht, die Grashöhe am Rande der B 54 nähert sich der Kniescheibe. Wenn im Frühling die Natur erwacht, starten auch die Motorradfahrer in ihre Saison. Die ist nicht immer sorgenfrei wegen drohender Unfälle und Beschwerden wegen des Lärms. Das Polizeipräsidium Westhessen hat deshalb an diesem Tag eine große Kontrollstelle eingerichtet.