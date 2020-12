Archivierter Artikel vom 17.11.2020, 10:59 Uhr

Hahnstätten

Überfall in Hahnstätten: Täter bedroht Inhaber mit Messer und flüchtet

Überfall auf das Geschäft Dies & Das in der Pitzgasse in Hahnstätten am Montagabend: Ein bisher unbekannter Täter bedrohte kurz nach 18 Uhr den Inhaber mit einem Messer und forderte die Herausgabe des Bargelds. Der etwa 20 bis 25 Jahre alte Mann versuchte die Kasse selbst zu öffnen, was ihm jedoch misslang. Daraufhin entwendete er ein Päckchen Zigaretten aus dem Verkaufsregal und flüchtete.