Die Gemeinde Aarbergen will am Mittwoch eine Tafel an ihrem Rathaus präsentieren, mit der über die Michelbacher Hütte informiert wird. Ort und Datum könnten nicht besser zu diesem Vorhaben passen. Mittlerweile befindet sich der Aarbergener Verwaltungssitz nämlich auf altem Werksgelände, dem sogenannten Gebäude B 3, und vor allem feiert ein bekannter Unternehmer einen ganz schön runden Geburtstag: Udo Passavant wird 100 Jahre alt.