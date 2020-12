Termin bei der mobilen Obstpresse: Wie aus 200 Kilogramm Äpfeln 137 Liter Saft werden

Altendiez

„So richtig nett ist’s nur im Bett!“ Diesen 70er-Jahre-Klassiker von Peter Alexander habe ich im Ohr, als ich mich sonntagmorgens um 7 Uhr mit schweren Knochen aus den Federn schäle. Am Vortag war Apfelernte. Fast fünf Zentner des leckeren „Kaiser Wilhelm“ haben meine Frau und ich vom Baum gepflückt oder aus dem Fallobst gesammelt – alles in Handarbeit versteht sich, ohne brutales Rütteln am Baum, ohne Obstraupe – Ehrensache! Schließlich soll ein Teil davon unbeschadet für die nächsten Monate noch eingelagert werden, die restlichen 200 Kilogramm aber gehen heute in die Saftpresse! Trotz Verspannungen und Muskelkater schnell noch gefrühstückt, dann werden die Körbe und Säcke sowie die leeren Flaschen vom letzten Saftpressen ins Auto gepackt und in zwei Fuhren gen Rathaus gekarrt.