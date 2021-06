Straßenausbau zwischen Niederneisen und Oberneiser Stock: B 54 in den Ferien drei Wochen voll gesperrt

Wie bereits vom Landesbetrieb Mobilität Diez (LBM) angekündigt, wird die Bundesstraße 54 zwischen der Kreuzung am Oberneiser Stock und dem Ortseingang Niederneisen in den kommenden Monaten umfangreich saniert. Zudem werden die beiden Bushaltestellen an der Kreuzung Oberneisen/Lohrheim neu eingerichtet und den aktuellen Bedingungen angepasst. Wie der LBM jetzt mitteilt, beginnen die Arbeiten voraussichtlich am Montag, 12. Juli, und werden überwiegend, mittels Ampelregelung, unter halbseitiger Verkehrsführung vorgenommen. Die Arbeiten sind in mehrere Bauabschnitte aufgeteilt.