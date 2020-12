Aar-Einrich

Am 1. Juli feiert die junge Verbandsgemeinde Aar-Einrich ihren ersten Geburtstag. Intern sind die Abläufe weitgehend abgestimmt und auch äußerlich nimmt die Verwaltung eine neue Gestalt an. Mit der Sanierung der beiden Verwaltungsgebäude in Katzenelnbogen und Hahnstätten kommt dies nach und nach zum Ausdruck. So hängen im Sitzungssaal in Hahnstätten bereits die Wappen der Ortsgemeinden und der Stadt Katzenelnbogen an der Wand. Dort, wo zuvor die Wappen der Orte aus der ehemaligen VG Hahnstätten hingen, leuchtet nun das neue Wappen der VG Aar-Einrich.