Hünfelden-Mensfelden. Der Spargel ist zurück! An manchen Obst- und Gemüseständen auf dem Wochenmarkt ist er schon in der Auslage, und kulinarische Freunde des Edelgemüses wissen natürlich: Mit dem April steht der Start der Spargelsaison auf dem Programm. Für Hessen gilt: Der Großteil des leckeren Gemüses kommt aus Südhessen, auch in der Wetterau wird er angebaut. Aber auch in Mittelhessen wächst Spargel, und zwar auf zwei Höfen bei Marburg und Limburg.