Was macht die Faszination des Wildparks Tiergarten Weilburg aus? Ganz sicher eines: Auf mehr als sechs Kilometern Spazierwegen können Besucher in dem 93 Hektar großen Areal Wildtiere in einem ihren Bedürfnissen angepassten Lebensraum fast wie in freier Wildbahn beobachten. Gefeiert werden konnte nun gleich in doppelter Hinsicht: „50 Jahre Wildpark Tiergarten Weilburg“ und „40 Jahre Verein der Freunde und Förderer des Wildparks Tiergarten Weilburg“.