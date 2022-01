Limburg

Schritttempo oft nicht eingehalten: Diskussionen über Verkehrssituation in der Straße „Am Meilenstein“

Die Stadt Limburg sucht zum Thema Mobilität den intensiven Austausch mit den Bürgern im Wohnquartier Meilenstein. Zum Auftakt des nun organisierten dritten Bürgerdialogforums, das wieder in digitaler Form stattfand, standen zunächst Rückmeldungen und Anmerkungen an zu den bisherigen Veranstaltungen und den umgesetzten Maßnahmen, heißt es in einer Pressemitteilung.