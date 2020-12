Schafsberg wird gemütlicher: Waldsofas und Hängemattenschaukeln steigern die Attraktivität

Limburg

Limburg Am Waldrand in einer Hängematte schaukeln oder es sich auf einem Waldsofa gemütlich machen und den Blick aufs freie Feld genießen. Das ist ab sofort auf dem Limburger Schafsberg möglich. Dort wurden zwei Hängemattenschaukeln und drei Waldsofas aufgestellt. Sie stehen am Waldrand und geben den Blick ins Schirlinger Feld und nach Staffel frei, ein Sofa steht an Anfang der Kastanienallee. Bürgermeister Dr. Marius Hahn freut sich, dass die neuen Sitzelemente die Attraktivität des Schafsbergs steigern. „Ich selbst gehe dort gerne am Wochenende eine Runde spazieren und kann dabei gut ausspannen.“Aufgestellt wurden die Sofas und Hängematten von den Mitarbeitern des städtischen Bauhofs, der gleichzeitig auch die vorhandenen Sitzbänke gereinigt hat. Die Kosten für die Sofas und Hängematten liegen bei insgesamt rund 5200 Euro.