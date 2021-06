Drahtwurm und Co. machen in diesem Jahr den Landwirten in der Region Limburg-Weilburg zu schaffen. Sie verzeichnen bereits jetzt nennenswerte Schäden. „Pflanzen können den Schädlingen nicht davonwachsen. Und es gibt keine Bekämpfungsmöglichkeit“, beklagen der Vorsitzende des Kreisbauernverbands (KBV) Limburg-Weilburg, Marco Hepp, und Geschäftsführer Jonas Bachmann erläutern in einer Pressemitteilung.