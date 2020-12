Rettert

Schon in wenigen Tagen könnte es so weit sein, dann stimmen die Mitglieder des Retterter Gemeinderats über die Verpachtung eines Grundstücks an die Deutsche Telekom ab. Diese möchte dort einen Mobilfunkmast bauen. Laut Bürgermeister Heiko Heymann wird der Vertragsentwurf aktuell noch vom Gemeinde- und Städtebund Rheinland-Pfalz überprüft. Wie aber steht die lokale Bürgerinitiative (BI) zu dem Vorhaben? Darüber sprach unsere Zeitung mit BI-Mitglied Andreas Grüttner.