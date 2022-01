Düngerpreise auf Rekordniveau: „Ich bin seit 25 Jahren im Geschäft. So eine Preisentwicklung habe ich aber noch nie erlebt“, sagt Jürgen Severin, Geschäftsbereichsleiter Düngemittel bei der Raiffeisen Waren-Zentrale (RWZ) in Köln. Doch was sind die Ursachen? Und welche Folgen hat der Preisanstieg für Landwirte?