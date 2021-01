Limburg-Weilburg

Corona fordert die Pflegekräfte auch im Kreis Limburg-Weilburg bis über ihre Grenzen hinaus. Die Umsetzung der Hygienekonzepte sorgt jeden Tag für erhebliche Mehrarbeit in Seniorenheimen und anderen Pflegeeinrichtungen. Obwohl viele andere Bereiche heruntergefahren werden mussten, ist auch in den Krankenhäusern die Mehrarbeit extrem. Wie stellt sich die Lage in Limburg-Weilburg aktuell dar? Wie kann die Kreisverwaltung unterstützen? Der Erste Kreisbeigeordnete Jörg Sauer (SPD) gibt dazu Auskunft.