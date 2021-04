„Mit dem botanischen Garten ist es so wie mit der Gestaltung eines heimischen Gartens: Man wird nie fertig. Dennoch wollen wir, sobald es Corona und die Gestaltung des Parks zulassen, zumindest einen Teil für die Öffentlichkeit zugängig machen“, fasst Christian Droop, Sprecher der Investoreninitiative des botanischen Gartens in den Neuwiesen in Hahnstätten, den aktuellen Stand zusammen.