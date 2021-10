Die „Vogelpredigt“ – eine der bekanntesten Legenden über Franz von Assisi – wurde in der Kunstwelt vielfältig umgesetzt. Musikalisch wurde das Thema auch von Franz Liszt in seinen „Deux Légendes“ für Klavier verarbeitet, in denen er alle Register der Klangmalerei zur Darstellung des spirituellen Geschehens zieht. Poetisch und zugleich hochvirtuos, zählen sie zu den Höhepunkten seines Klavierschaffens.