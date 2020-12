Limburg

Die medizinische Versorgung in unserer ländlichen Region hat in den vergangenen Jahrzehnten bedeutende Fortschritte gemacht. Die Bürger setzen heute Untersuchungs- und Behandlungsmöglichkeiten als selbstverständlich voraus, die Menschen früherer Generationen lange verschlossen blieben. Ein Fachgebiet, das eine rasante Entwicklung genommen hat, ist die Neurologie. Diese Abteilung hat am St.-Vincenz-Krankenhaus in einem halben Jahrhundert große Leistungen erbracht, die eine Feier verdient hätten. Stattdessen geht das Jubiläum unbemerkt in der täglichen Arbeit unter.